Napoli, gruppo Pd: "Nessun aumento ma riduzioni per la Tari"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Anche quest’anno si è parlato a sproposito di un probabile se non certodella. Ebbene anche stavolta smentiamo detrattori e pessimisti: grazie a una nuova e importante delibera della Giunta non solo non ci sarà alcundella tassa, come ildel Partito Democratico ha più volte chiesto negli ultimi mesi, ma in alcuni casi ci sarà anche una leggera riduzione”. Così in una nota ildem nel Consiglio Comunale partenopeo. “La riduzione interverrà in particolare per appartamenti con una metratura inferiore ai 100mq – si specifica nella nota – non ci illudiamo perché è solo un primo passo. Ma dopo il bonus da 4,3 milioni di euro erogato lo scorso anno a tutti i buoni pagatori, andiamo avanti sia nel miglioramento della riscossione sia nel recupero delle utenze.