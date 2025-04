Ilgiorno.it - Polizia di Stato, Lodi premia i suoi agenti migliori

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 aprile 2025 – Encomi, al 173esimo anniversario dalla nascita delladi, per gliin servizio alla Questura di. Sono statiti, sul palco del Bipielle center di via Polenghi Lombardo, davanti a cittadini e autorità. E non sono mancati lunghi applausi di riconoscenza per l’impegno profuso, rimarcato dal questore Pio Russo. L’encomio solenne è andato all’ispettore Luca Ciotti, agli assistenti capo coordinatore Antonio Delicato, Francesco Iodice, all’assistente Rocco Viceconte, all’agente scelto Benito Pagano, della squadra mobile di. Sono statiti per un’attività digiudiziaria che ha portato a una custodia cautelare a carico di tre indagati per una efferata rapina, aggravata dall’uso di armi, a casa di imprenditori. Fatto avvenuto nel giugno 2023.