Incidente col trattore nel bosco uomo di 76 anni muore a Monchio di Palagano

Modena, 11 aprile 2025 – Un uomo di 76 anni è morto a seguito di un Incidente col trattore avuto in un bosco di Monchio di Palagano mentre stava tagliano della legna. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera poco dopo le 21 e a condurre tutti gli accertamenti del caso sono stati i carabinieri. La tragedia è avvenuta in via La Campagna ed il 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

