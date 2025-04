Ilrestodelcarlino.it - Studio Unibo per combattere la resistenza agli antibiotici: nanomateriali per la cura delle infezioni croniche

Bologna, 11 aprile 2025 – Un nuovo grande passo avanti perl’antibiotico. Si tratta diavanzati per contrastare uno dei fenomeni che sta creando non pochi ostacoli nella. Il progetto BactEradiX è quindi al lavoro per sviluppare una nanopiattaforma modulare capace di colpire i biofilm batterici, ovvero le aggregazioni di microorganismi che favoriscono laall’azione del sistema immunitario e degli. Finanziato con 3 milioni di euro, BactEradiX (Grant Agreement 101186900) è un progetto Eic Pathfinder promosso dal Consiglio Europeo dell’Innovazione (Eic), l’organo della Ue che favorisce l’ideazione e lo sviluppo di tecnologie altamente innovative. “Laè una seria minaccia alla salute globale: colpisce milioni di persone in tutto il mondo e mette a repento i progressi della medicina”, spiega Paolo Blasi, professore al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna, che coordina il progetto.