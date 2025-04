Amica.it - È fuori “Nonostante tutto” di Cesare Cremonini e Elisa: il backstage del video

(askanews) – Il pop italiano ridefinisce i suoi confini grazie a uno tra i sodalizi artistici più interessanti degli ultimi anni. La scrittura di precisione, l’intreccio di melodie rafforzate dai cori e una sequenza di esplosioni sonore che spaziano dal pop contemporaneo all’elettronica, rendono unico e inconfondibile il nuovo brano scritto a quattro mani daed(e prodotto dai due artisti insieme ad Alessio Natalizia).Nonostante tutto, che si preannuncia essere una tra le hit più importanti del 2025, è in uscita oggi (venerdì 11 aprile) in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nonostante tutto, racconta, «è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza».GUARDA LE FOTO, le foto del cantante all’uscita del nuovo album Una canzone fatta per incentivare a lottare e non arrendersiQuel “nonostante tutto” checanta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà.