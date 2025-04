La storia di Patti Zhou la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025 | Un onore far parte del team sogno i Giochi Olimpici

Leggi su Sportface.it

Ladi, astro nascente delloboard e del surf, si presenta praticamente da sola. Classe 2011, l’atleta di Pechino ha da poco compiuto tredici anni e sembra già avere le idee chiare per il futuro, oltre ad una spiccata personalità. Elementi fondamentali per la crescita di un professionista, ma anche perfettamente compatibili con le idee di, che solo pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ingresso nel Proè quindi volata a Schilthorn per inaugurare le prime sessioni private di, evento che per il terzo anno consecutivo fa base nel Canton Berna dal 7 al 12 aprile. La competizione non è l’aspetto principale della rassegna, che mira invece a scatenare la creatività degli atleti facentidella squadra svizzera, con il suo culmine che avrò luogo proprio domenica in una sessione aperta al pubblico.