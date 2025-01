Ilrestodelcarlino.it - Macelleria abusiva e cella frigorifera "bivacco" in pieno centro

Aveva unanel negozio di alimentari e unafrigorifero trasformata in dormitorio e, chiuso un minimarket del. Il controllo risale a sabato mattina, da parte della polizia e del servizio sanitario e veterinario dell’Ast. L’attività si trova in corso Stamira ed è stata multata di 3mila euro che verranno notificati nei prossimi giorni al titolare, un bengalese di 27 anni. L’uomo non era nel negozio quando sono arrivati gli agenti che hanno trovato a lavorare alcuni suoi familiari. Nessuno avrebbe avuto un contratto di assunzione e sono al vaglio le verifiche dovute perché sarebbero lavoratori in nero. I poliziotti hanno trovato in un’area del negozio una zona per la lavorazione delle carni,. Pessime le condizioni igienico sanitarie che hanno fatto chiudere l’attività per preservare l’incolumità e la salute pubblica.