Lukaku a DAZN | Pensiamo al campo Conte è un martello instancabile

Il Napoli batte il Verona: un successo che consolida la squadraIl Napoli continua a convincere in campionato, superando il Verona con un netto 2-0. Una partita solida, in cui gli azzurri hanno dimostrato compattezza e capacità di gestione. Protagonista ancora una volta è stata l’intesa del gruppo, come sottolineato da Romelual termine del match. L’attaccante belga, in gran forma, ha lodato il lavoro della squadra: “Stiamo crescendo molto, sia tatticamente che come gruppo. Siamo uniti dentro e fuori dal”.: Kvaratskhelia e i rumors di mercatoLe voci su Kvaratskhelia non hanno scalfito il rendimento della squadra. Il georgiano è finito al centro di indiscrezioni di mercato, ma il gruppo sembra impermeabile a queste distrazioni. “Sappiamo che a gennaio ci sono sempre tanti rumors – ha spiegato– ma noi siamo concentrati sulle partite e sugli allenamenti”.