Quifinanza.it - Le nozze Ita-Lufthansa: poche ore alla firma che chiude un iter travagliato

Leggi su Quifinanza.it

Si firmerà oggi l’atto cherà la vendita di Ita Airwaystedesca. Una operazione sofferta, nata da un fallimento, quello della vecchia Alitalia, e passata prima per la faticosissima scelta di un partner, poi per i rilievi dell’antitrust europea, che ha a lungo tenuto in stallo l’operazione che rischiava di minacciare seriamente la concorrenza nel settore del trasporto aereo.Oggi laLadell’atto di acquisizione del 41% di Ita Airways da parte della compagna tedescaavverrà oggi. La data è stata annunciata dal Ceo di, Carsten Spohr mercoledì scorso, nel corso di un incontro con i dipendenti. Nulla è stato confermato dal MEF, in qualità di parte venditrice, mentre la compagnia tedesca si è limitata a confermare che l’operazione dirà a inizio 2025.