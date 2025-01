Ilgiorno.it - Laglio, spaccio di cocaina: il ventenne patteggia e fa prosciogliere l'amico

, 13 gennaio 2025 – A novembre, quando la Squadra Mobile lo aveva arrestato perdi, si era preso ogni responsabilità per lo stupefacente trovato nella sua auto e nel b&b in cui alloggiava. Un albanese di 20 anni ha deciso dire una pena che non supererà i due anni, quindi al di sotto dei termini di sospensione condizionale, ottenendo l’attenuazione della misura cautelare dal carcere all’obbligo di firma. Il sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose ha invece chiesto l’archiviazione per il 24enne che a inizio novembre era stato arrestato assieme al 20 enne. Difesi entrambi dall’avvocato Annalisa Abate, ilfin da subito ha detto che viveva solo lui nella stanza del b&b diperquisita dalla polizia, in cui era stata trovata la droga, e che l’lo stava accompagnando in auto senza sapere nulla della sua attività.