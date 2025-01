Calciomercato.it - Inter e Milan all’U-Power Stadium: derby di mercato, tutti gli osservati speciali | CM.IT

Presenti diversi emissari e operatori sugli spalti dell’ex Brianteo per il posticipo di campionato tra Monza e FiorentinaPunti importanti in palio in Monza-Fiorentina, tra corsa Champions e salvezza. I viola puntano ad avvicinarsi alla Lazio al quarto posto, mentre i brianzoli ultimi in classifica cercano il primo acuto in casa e la scossa in campionato.Daniel Maldini (LaPresse) – Calcio.itIl posticipo nella gelida serata dell’U-ha anche dei risvolti di, visto che tanti protagonisti sono al centro dei rumors in queste settimane con l’apertura della finestra invernale. Ad iniziare da Pablo Marì (out all’vallo per un problema all’adduttore), sul quale c’è il pressing proprio della Fiorentina dell’estimatore ed ex Palladino. Il Ceo monzese Galliani non vorrebbe privarsi del suo baluardo difensivo, ma ha anche ammesso che ci sono dei discorsi in atto con lo spagnolo.