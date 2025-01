Sport.quotidiano.net - Corticella, avanti tutta. Embalò Bian: prima tripletta

Splendida vittoria salvezza per ildi Michele Nesi che, al ‘Biavati’, batte 4-2 la nobile decaduta Piacenza e abbandona così la zona retrocessione. Protagonista di giornata si è rivelato l’ultimo arrivatoche, prelevato dal Portogallo, è stato subito autore di una. Il primo acuto del nuovo acquistocazzurro arriva dopo appena quattro giri di orologio: Zucchini e l’estremo difensore Greco pasticciano, con il numero 9 locale che si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla nel sacco. Il Piacenza si getta generosamente inalla ricerca del pari, ma, al 16’, una conclusione senza pretese di Suliani beffa il sempre incerto Greco e si infila in rete. Pocodella mezz’ora la formazione ospite riesce ad accorciare le distanze: Ruiz lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per l’accorrente Castelli che, in spaccata, sigla il 2-1.