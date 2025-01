Lapresse.it - Australian Open 2025, Djokovic non sbaglia e va al 2° turno

Novakapproda al secondodegli. Il numero 7 del ranking ha superato in rimonta il diciannovenne statunitense Nishesh Basavareddy (107mo della classifica Atp), con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-2 in 2 ore e 57?.affronterà al 2°il portoghese Jaime Faria Al secondoil serbo se la vedrà con il portoghese Jaime Faria (125/mo della classifica) che ha battuto in tre set il russo Pavel Kotov.Esordi vincenti per Sinner e Alcaraz, eliminato KyrgiosNegli altri attesi match di giornata, esordi vincenti per Sinner e Alcaraz che battono rispettivamente Jarry e Shevchenko. L’italiano numero uno al mondo trionfa col punteggio di 7-6(2), 7-6(5), 6-1 mentre lo spagnolo vince 6-1, 7-5, 6-1. Subito fuori Nick Kyrgios, il “feroce critico” di Jannik, sconfitto dall’inglese Jacob Fearnley.