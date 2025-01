Ilrestodelcarlino.it - Passante sud, Campaniello a Bignami: “Il governo chiarisca cosa intende fare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 gennaio 2025 – “La dichiarazione del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo, sulle infrastrutture del territorio impone un chiarimento politico e istituzionale tra ile gli enti locali”. Inizia così la risposta all’ex viceministro ai Trasporti di Michele, assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture. La reazione arriva dopo cheaveva parlato con franchezza della “necessità” di un’opera che fosse in grado di “bypassare la città” per superare il nodo di un traffico su cui, da decenni, si cercano soluzioni. Individuando quest’opera nelSud, sul quale restano in piedi due ipotesi: entrambe partono dall’idea di collegare l’A14, da San Lazzaro di Savena, con l’A1, all’altezza di Pontecchio Marconi o più a nord, passando attraverso un sistema di gallerie sotto i colli bolognesi.