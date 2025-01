Lanazione.it - Evasione di Imu e Tari: "Recuperata oltre le metà"

Qui, come altrove, è questione annosa quella del recupero delle imposte non pagate dai cittadini: è uno dei fronti più importanti che si trovano ad affrontare i Comuni, spesso chiamati a cercare di ritrovare entrate rimaste "sospese" negli anni. Si tratta della cosiddetta caccia ai furbetti delle tasse. Anche la pandemia, va detto, certo, non ha agevolato i contribuenti a mettere mano ai bollettini ed a pagare quanto dovuto. Ma sovente i mancati pagamenti di cui gli enti sono ancora alla ricerca risalgono a ben prima del Covid. La crisi, poi, compresa quella attuale ha certamente acuito le carenze nelle entrate nelle casse della pubblica amministrazione: la fascia di debolezza della capacità di pagamento delle famiglie è indubbiamente aumentata ma, a loro volta, i Comuni hanno bisogno di entrate per mandare avanti la macchina amministrativa che comprende, anche, la capacità di spesa in particolari momenti come quello che stiamo vivendo.