Iodonna.it - Delicate e mai drammatiche, e quindi ancora più toccanti, le storie di Zancan sono per chi ancora se la sentisse di guardare negli occhi la realtà

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato).cresciuta tra le contraddizioni del nostro tempo e miun po’ assuefatta, lo confesso. Non inorridisco più se tra le immagini di un servizio televisivo sui bambini che vengono affamati nella striscia di Gaza irrompe allegra e scoppiettante la pubblicità di un pollo fritto o quella di una sensuale colata di cioccolata calda. Ma provo– per fortuna – un sussulto di imbarazzo per essere nata in quella parte di mondo dove si può banchettare e festeggiare.Mai come durante le scorse vacanze natalizie le ingiustizie e le disuguaglianzesaltate aglie spero ci abbiano fatto riflettere sull’assurdo mondo che abbiamo contribuito a costruire.gli spot edificanti con i cori di bambini di tutte le razze che cantano beati all’unia colpirmi di più.