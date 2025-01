Anteprima24.it - Cade un albero sulla provinciale 129: Comune e Provincia a lavoro

Tempo di lettura: < 1 minutoDisagi dovuti alla neve che nella notte è caduta soprattutto nelle zone alte dell’Irpinia (LEGGI QUI) Neldi Andretta,strada129 la caduta di unha ostruito il transito veicolare.Lo rende noto il sindaco Michele Miele: “Massima attenzionestrada129 a poche decine di metri dal Cimitero per la caduta di unche ostruisce tutta la carreggiata. Lasta prontamente intervenendo Massima prudenza.Un grazie per la celere collaborazione al Maresciallo dei Carabinieri Flaminio Selvitella che sta gestendo la viabilità. Il sindaco ricorda anche che “se proprio bisogna spostarsi per forza, si ricorda che è obbligatorio montare gomme termiche o antineve o avere le catene a bordo.La macchina organizzativa è già in moto per provare ad evitare qualsiasi disagio.