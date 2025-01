Starlink lo strapotere di Elon Musk e il prezzo spaziale del contratto Ecco cosa non torna nel presunto accordo con l’Italia

Leggi su Open.online

C’è qualche nonsull’eventualegoverno–SpaceX. Ed è il. Se il Pentagono paga a SpaceX per l’Ucraina 23 milioni di dollari perché noi dovremmo darne 1,5 miliardi in cinque anni con un uso di satelliti infinitamente più basso rispetto agli ucraini? E, soprattutto,ci serve? I satelliti di cui parliamo in questo articolo – quelli di– sono in orbita bassa: più è bassa l’orbita più ellittico è il loro movimento ovvero sono più vicini ad un punto specifico della terra in un determinato momento e più lontani in un altro (differenti dai cosiddetti geostazionari, fissi sopra un luogo della terra). Va da sé che satelliti in orbita bassa si spostano continuamente, passandosi velocemente un segnale, un po’ come un cellulare che si muove in autostrada da una cella all’altra, così da offrire una banda maggiore e con minori ritardi.