Movieplayer.it - Incendi a Los Angeles, le ville delle star di Hollywood distrutte: chi sono le celebrità in fuga dal fuoco

Leggi su Movieplayer.it

Ecco tutte ledel cinema americano le cui abitazionirimaste coinvolte negli ultimi giorni nei devastanti roghi di Los. Non accennano a placarsi i terrificantiche stanno devastando da cinque giorni ormai la California e in particolare l'area intorno a Los, in particolare a Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica. In base alle ultime informazioni,più di 150.000 le persone evacuate dalle loro case e oltre 10.000 gli edifici chestati distrutti dalle fiamme. Nell'area colpita daglivivono moltedi, coinvolte in prima persona neglie fuggiti dalle loro. Attori e attrici difuggiti dai roghi Negli ultimi giorni sui social molti attori, attrici e registi hanno documentato .