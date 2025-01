Lanazione.it - “I miei soccorsi a bordo del Pegaso”. La storia di Sara, dottoressa volante

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Il quarto anno di specializzazione in medicina d’urgenza l’ha attraversato nella trincea del Covid. Il suo primo campo di battaglia, al San Donato. Nei giorni bui “imprigionata” nella tuta bianca per evitare il contagio e strappare persone alla furia del virus, ha vissuto l’isolamento ed ha imparato “la resilienza, non mollare mai, andare avanti nonostante le difficoltà. E cercare una soluzione alternativa”. OggiMontemerani ha 36 anni, è un medico del pronto soccorso e del 118: da un anno e mezzo vola in elisoccorso per salvare vite, in una corsa contro il tempo. È una delle quattro donne medico del teamMontemerani perché ha scelto l’attività adel? “Ho sempre avuto una passione per la medicina d’urgenza. L’attività in elisoccorso è compresa tra quelle del dipartimento dell’emergenza.