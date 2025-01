Inter-news.it - Frattesi, Inter ha un piano in caso di cessione. No a un’ipotesi – AP

Leggi su Inter-news.it

Per Davidel’ha le idee molto chiare. Il futuro del calciatore italiano si deciderà alle condizioni del club meneghino, intenzionato a rifiutare con forza.IL PUNTO – Che Davideintenda sposare il progetto della Roma direttamente nella finestra invernale di calciomercato è un fatto noto, così come lo è la posizione ferma dell’sul punto. Il centrocampista italiano, pur non avendo avuto un elevato minutaggio nel corso della prima fase di questa stagione in nerazzurro, continua a rappresentare una pedina importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. Come ha dimostrato il “meccanismo delle rotazioni” applicato dal tecnico piacentino in questi mesi, tutti i calciatori svolgono un ruolo importante in funzione dell’ottenimento degli obiettivi di squadra.via dall’? La posizione comunicata alla Roma e alle altre pretendentiLA STRATEGIA – La postura assunta dall’sulè stata chiarita da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia.