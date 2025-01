Ilfogliettone.it - Fatichi ad addormentarti: non serve cercare chissà quale rimedio | Tre ingredienti ti fanno cadere in un sonno profondo

Leggi su Ilfogliettone.it

Se soffri di insonnia e non sai come fare prova questonaturale che cambierà la qualità del tuo riposoL’insonnia è un disturbo diffuso che si manifesta con difficoltà ad addormentarsi,insufficiente o non ristoratore e frequenti risvegli notturni. Le cause possono essere diverse: fattori psicologici, stress o cattive abitudini alimentari e di vita.Per affrontare l’insonnia, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. È importante preferire pasti leggeri, soprattutto la sera, può contribuire a migliorare la qualità del. Meglio evitare gli alcolici, che possono indurrelenza iniziale, ma spesso portano a risvegli notturni eframmentato.Evitare caffeina, tè e altre sostanze stimolanti, così come cibi ricchi di grassi o difficili da digerire. Limitare anche l’assunzione di zuccheri semplici, soprattutto alla sera, è altrettanto importante per mantenere una glicemia stabile durante la notte.