Bimba morsa al volto da un pitbull. Maxi risarcimento da 81mila euro

Barberino (Firenze), 11 gennaio 2025 – Una bambina di due anni fu azzannata ale alla schiena da un cane di grossa taglia, un, nei pressi dei giardini pubblici davanti al Municipio di Barberino, in via della Repubblica. Accadde nel dicembre 2016 e ora la seconda sezione civile del Tribunale di Firenze ha sentenziato, condannando il proprietario del cane a versare un congruoai genitori della bambina e alla nonna che in quel momento aveva in custodia la piccola e che fu anch’essadal cane. Furono momenti drammatici, quelli che si ebbero nel centro di Barberino: nonna e bambina erano dirette verso piazza Cavour, di ritorno dall’asilo nido, quando venne loro incontro il, che correva sul marciapiede della via. Il cane azzannò la piccola, la sballottò da un lato all’altro della strada, la nonna, allora sessantacinquenne, cercò di liberarla, e fu ferita anche lei dai morsi dell’animale.