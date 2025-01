Tpi.it - Torino, vide gli amici lanciare una bicicletta dai Murazzi e non li fermò: ventenne condannata a 16 anni per concorso in tentato omicidio

Una ragazza di vent’, Sara Cherici, è stataa 16di carcere dal Tribunale diperin. La giovane era in compagnia dei tre adolescenti che la sera del 21 gennaio 2023 lanciarono unadaidel Po ferendo gravemente lo studente di medicina Mauro Glorioso, 24, che a causa di quello sciagurato gesto è diventato tetraplegico, costretto alla sedia a rotelle.Cherici non partecipò materialmente al delitto, ma è stata considerata colpevole perché non fece nulla per impedirlo e non denunciò i fatti alle autorità. La sentenza è stata pronunciata ieri, giovedì 9 gennaio.Alafurono il maggiorenne Victor Ulinici e i minorenni, che all’epoca avevano rispettivamente 17 e 15. I tre sollevano la bici del peso di 23 chili e la gettano lungo la banchina che costeggia il Po, colpendo Glorioso mentre si trovava con gliin attesa di entrare in un locale.