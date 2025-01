Sciopero oggi 10 gennaio primo venerdì nero del 2025 per trasporti e scuola

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – E’ arrivato ildell’anno., 10, con ildelincrociano le braccia i lavoratori deie quelli del compartocon disservizi e disagi in tutta Italia per lo stop di aerei, treni, bus e metro da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Stop di 24 ore per i lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa, il personale Sea degli scali milanesi di Linate e Malpensa, il personale Aviation Services dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Disagi anche all’aeroporto di Pisa per loindetto dai lavoratori della Filcams Cgil, ma più in generale l’intero comparto del trasporto aereo potrebbe subire un forte contraccolpo con ritardi che coinvolgeranno anche voli non interessati in modo diretto dalle cancellazioni.