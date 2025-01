.com - Sara Penco: “Non c’è bellezza più grande della riscoperta della verità che l’ha generata”

Pubblichiamo l’interessante intervistaDottoressa. Restauratrice ed ideatrice del Metodo Smarticon è autrice dello studio “Maria Maddalena nel Giudizio di Michelangelo” edito in un monumentale volume dalla Casa Editrice bolognese Scripta Maneant presentato a Roma lo scorso dicembre.Immagini Scripta ManeantIn occasionepresentazione del Suo Volume mi ha particolarmente colpito l’affermazione dell’Editore Armaroli sul “coraggio di scrivere il bello” oggi in Italia. In un Paese ad altissima concentrazione artistica come il nostro è davvero così difficile?Ricordo l’affermazione del dr. Armaroli, perché ha colpito anche me. Scripta Maneant si distingue per la particolare curaestetica: una politica che, solo per questa ragione e soprattutto oggi che il cartaceo è un vero e proprio lusso, può già definirsi coraggiosa.