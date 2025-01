Lapresse.it - Romania, elezioni annullate: protesta dei sostenitori di Georgescu

Migliaia didi C?lin, vincitore del primo turno dellepresidenziali in, hannoto nel centro di Bucarest contro la decisione della Corte costituzionale di annullare leper sospette ingerenze russe a suo favore. Anche l’avvocato diha partecipato alla.Laè precipitata nel caos alla fine del 2024 dopo il sorprendente successo dinella corsa presidenziale. Due giorni prima del ballottaggio dell’8 dicembre, la Corte costituzionale ha fatto la mossa senza precedenti di annullare la corsa presidenziale dopo che una serie di informazioni di intelligence declassificate sosteneva che la Russia aveva organizzato una campagna tentacolare sui social media per promuovere. La Corte ha citato l’uso illegale di tecnologie digitali, tra cui l’intelligenza artificiale, nonché fonti di finanziamento non dichiarate.