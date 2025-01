Anteprima24.it - Nargi: “Amministrazione compatta per il buon governo di Avellino”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiParte ufficialmente la nuova Giunta. Con la firma delle deleghe da parte degli assessori designati dal Sindaco di, entra in carica il nuovo esecutivo di Palazzo di Città.La fase politica dell’, preannunciata nelle scorse settimane dalla fascia tricolore, comincia sotto ii auspici di un’intesa sottoscritta dai capigruppo di “Davvero”, “Siamo” e “Viva la Libertà”, Mario Spiniello, Alberto Bilotta e Monica Spiezia. Un accordo sintetizzato in un documento politico che ricalca il programma e gli indirizzi diapprovati in aula, integrati coerentemente sulla base delle linee strategiche già individuate nella scorsa consiliatura e portate avanti in quella attuale.L’intesa sancisce la ritrovata coesione della maggioranzae l’avvio di una nuova pagina amministrativa per la città di