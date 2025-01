Musica | da oggi in streaming Solo una canzone il nuovo singolo di Santangelo

Leggi su Ildenaro.it

Dal 10 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali die in rotazione radiofonica “una”, ildi.“una” è un brano che celebra l’amore e l’amicizia come valori fondamentali nella vita di tutti i giorni. La ballata è una dedica a una persona che è sempre presente, indispensabile, e che rappresenta una costante fonte di supporto e affetto. L’amore, in questa, non è limitato alla sfera romantica, ma si estende a tutte le forme di legami affettivi che arricchiscono la nostra esistenza. “Sono una– commenta– è una vera e propria dedica d’amore. Parla dell’amore in tutte le sue forme, non per forza di coppia. Esprime il sentimento che lega due persone nella quotidianità, dal prendersi in giro, fino a desiderare un’altra vita, sempre insieme.