Quotidiano.net - Max Mara. Atelier. Cappotti senza tempo

Leggi su Quotidiano.net

di Eva DesiderioPer la presentazione della collezione diMaxper questo inverno, a novembre scorso, è stato scelto il negozio Olivetti di piazza San Marco a Venezia, oggi patrimonio del Fai, progettato da Carlo Scarpa con anima modernista. Uno spazio ideale per rappresentare l’eccellenza di questa elegante e alta capsule collection Max, ideata quindici anni fa da Laura Lusuardi, colonna stilistica e creativa del Gruppo Maxdi Reggio Emilia. Il debutto avvenne a Parigi nella grande boutique di Avenue Montaigne e fu una folgorazione. Lusuardi aveva intuito per prima le enormi potenzialità deie non solo di quello icona del brand da sempre il modello ’101801’ che ha fatto la storia della moda conranea. Aveva deciso di andare oltre, verso capi di couture che unissero tradizione e sperimentazione, eccellenza di linee e materiali nobilissimi, per una r-evoluzione di questo protagonista indiscusso del guardaroba femminile.