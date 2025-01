Oasport.it - ATP Adelaide, Paul manca l’accesso in top10: in finale ci va Auger-Aliassime che troverà Korda

Giornata molto intensa e che ha offerto due grandi partite nell’ATP 250 di: sul veloce australiano andavano in scena due semifinali più che nobili tra Tommye Felixe fra Sebastiane Miomir Kecmanovic.La prima sfida vedeva la testa di serie numero 1,, avere un’altra occasione per entrare in top 10 e lo statunitense non ci è riuscito. Finisce 7-6(3) 3-6 6-4 in favore diin quasi due ore e cinquanta minuti di gioco. Un match intenso dall’inizio alla fine, con il canadese costretto nel primo set ad annullare un set point nel primo parziale sul 4-5 30-40, poi non ha sfruttato il vantaggio di 2-0 e servizio nel secondo parziale, break di vantaggio che è però bastato nel terzo set.Primaperda Madrid dello scorso anno, la diciassettesima a livello ATP.