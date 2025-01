.com - A Los Angeles un disastro senza precedenti, “impossibile prevedere il numero delle vittime”

Leggi su .com

(Foto da X)BOLOGNA – Unincommensurabile e inimmaginabile: non si ferma l’incubo incendi a Los, con roghi che continuano a devastare a mandare in fumo la città simbolo della California e i dintorni, dalle località costiere di Malibu e Santa Monica alla zona a nord ovest (colpita pure Pasadena), nonchè la zona collinare che si affaccia sull’oceano dove hanno le loro ville tanti divi hollywoodiani. “dire quante saranno le”, dicono i Vigili del fuoco che sono alle prese con la più grave emergenza nella storia americana. Il bilancio dei morti è salito a 10, ma appunto il conteggio potrebbe drammaticamente diventare molto più alto con il passareore. E intanto gli incendi non si fermano, anche perchè il vento porta in giro scintille che ne fanno scattare di nuovi.