Sport.quotidiano.net - Un nuovo difensore per il Pontedera. Dal Novara ecco il giovane Migliardi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Proseguono i movimenti di mercato del. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Pablo Vitali dal Picerno (che ha già debuttato a Terni) e di Jacopo Scaccabarozzi, centrocampista, dalla Turris, il prossimo nome sarà quello di Francesco, 21 anni, laterale sinistro in uscita dal. Nato a Genova il 19 marzo 2003, ilera stato ingaggiato nell’estate del 2023 dal club piemontese che lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria, dove aveva militato nella Primavera. Nella prima stagione aha messo insieme 18 presenze, delle quali 11 da titolare e 7 da subentrato, mentre in questa pur essendo stato convocato per tutte e 21 le partite, è sempre partito dalla panchina, entrando a gara in corso per 9 volte e mettendo insieme 174 minuti. L’arrivo diva a rimpiazzare una partenza, la prima nel mercato invernale dopo la rescissione con Ragatzu a dicembre.