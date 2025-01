Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato Sulla casse la Salaria è tutta turbano della 24 in entrata che ho detto la tangenziale est e riduzione di carreggiata in via Palmiro Togliatti tra via Prenestina & via Giovanni Battista de Toni Oggi habilita regolare nessuna chiusura in Viale Rossini per l’annullamento di una visita di Stato alla Balduina è stata riaperta la viabilità via Marziale aSudcongestionato via della Magliana e sul viadotto della Magliana rallentamenti sulla Colombo in direzione centro In collaborazione con Luce Verde infomobilità