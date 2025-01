Lanazione.it - Samsung Galaxy Tab S9 FE+: nuovo minimo storico su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Chi è alla ricerca di un tablet Android di fascia media, con una scheda tecnica completa e un ottimo rapporto qualità/prezzo, può oggi sfruttare la nuova offertadedicata alTab S9 FE+. Il tablet è in sconto, con un’offerta flash che consente agli utenti di poter completare l’acquisto alsullo store. In questo momento, infatti, ilTab S9 FE+ è disponibile al prezzo scontato di 499 euro, scegliendo la versione con connettività Wi-Fi e 128 GB di memoria interna. Per gli utenti iscritti al programma di Prime abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. In confezione troviamo anche la S-Pen e il caricabatterie.