Linkiesta.it - Quattro chiacchiere con Luca Argentero

Leggi su Linkiesta.it

Aperitivo sì, ma senza alcol. D’altronde, se proprio vogliamo prendere la decisione di rinunciare a vino, cocktail e alcol in generale, gennaio sembra essere il mese più giusto, così bisognoso di suo di una pausa e di una rapida ripresa dopo i bagordi e le mille occasioni di incontro delle festività natalizie. D’altronde c’è chi ha gli ha dato pure un nome e gennaio da qualche anno si è trasformato in Dry January, il mese senza alcol, con un seguito sempre più ampio anche da noi in Italia: consenso che potrebbe aumentare, viste anche le nuove regole del codice della strada, che hanno terrorizzato, e non poco, gli italiani nelle scorse settimaneIn generale, però, si sa, il mondo dell’analcolico cresce e sembra essere la risposta a un mercato che cambia a una velocità sempre più rapida: secondo i dati dell’Iwsr, azienda che fornisce dati e approfondimenti sul settore del beverage, dal 2019 al 2023 il numero dei nuovi prodotti no – low alcol si è triplicato rispetto al periodo precedente.