Oasport.it - Quando partono Goggia, Brignone e le italiane nella seconda prova di discesa a St. Anton: n. di pettorale, orari esatti, tv

Leggi su Oasport.it

Venerdì 10 gennaio (ore 11.15) andrà in scena la secondocronometrata dellalibera femminile di St., evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test ufficiale per le atlete sulla pista austriaca in vista dell’attesissima gara in programma sabato, in apertura di un fine settimana che prevede anche il superG di domenica. Le atlete avranno un ulteriore possibilità per studiare il tracciato dopo ladel giovedì, utile per trovare le giuste linee in vista della gara.Federicaha dettato leggeprimae ha ricavato ottime sensazioni dopo l’erroreprima manche del gigante di Kranjska Gora. Sofiaha fatto andare gli sci e ha fatto un primo punto della situazione, avvicinandosi in maniera convincente alla gara, dove sarà una delle grandi favorite della vigilia.