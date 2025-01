Parla Cecilia Sala l’isolamento e gli interrogatori in carcere | Mai saputo perché ero dentro Il senso di colpa per la compagna di cella

Leggi su Open.online

«Ad un certo punto ho visto il cielo e ho pianto di gioia». Sono queste alcune delle parole più toccanti pronunciate danella prima puntata del suo podcast Stories, uscita oggi dopo il suo ritorno dall’Iran, dove per ventuno giorni è rimasta prigioniera neldi Evin. Quello è stato uno degli unici due momenti di gioia vissuti mentre si trovava nelladi isolamento, senza occhiali, senza un letto, senza poter dormire a causa della luce sempre accesa sopra la sua testa. «La prima volta che ho visto il cielo, per quanto in un piccolo cortile di un, con le telecamere, col filo spinato, mi sono sentita bene e mi sono concentrata su quell’attimo di gioia. Ho pianto di gioia, ho riso di gioia e ho cercato di pensare ogni giorno che sarei potuta tornarci». A darle forza, racconta nella puntata che segue quanto detto ieri ai familiari, erano le piccole cose, come «un uccellino che faceva un suono buffo».