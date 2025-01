Ilfoglio.it - Nordio dopo il rientro in Italia di Cecilia Sala: "Prematuro parlare della scarcerazione di Abedini"

"Dell'estradizione di, anche perché sino a ora la richiesta formale non è ancora arrivata al nostro ministero". Lo ha detto il ministroGiustizia, Carlo, in una intervista alla Stampa, a proposito dell'ingegnere iraniano MohammadNajafabadi arrestato il 16 dicembre all'aeroporto di Milano Malpensa su cui l'Iran ha fatto pressioni per chiederne la, mettendo anche in relazione la sua detenzione con quellagiornalista, liberata ieri. Sull'ingegnere iraniano pendono diverse accuse di terrorismo da parte degli Stati Uniti, che hanno emesso un mandato d'arresto internazionale. "La situazione diè squisitamente giuridica, e va studiata nella sua complessità, indipendentemente dal felice esitovicenda", ha aggiunto