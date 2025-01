Bergamonews.it - Nel weekend arrivano correnti artiche da est, si esaurisce la perturbazione

Leggi su Bergamonews.it

Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaDopo il peggioramento di questa notte, nella giornata odierna è previsto un nuovo parziale miglioramento. Per questo fine settimana è previsto l’arrivo dipiù fredde e secche da est con un sensibile calo termico che riporterà le temperature nella media stagionale. Per la prossima settimana è previsto l’arrivo di un vasto anticiclone sull’Europa centro-occidentale che porterà tempo stabile sulla nostra regione e un nuovo sensibile aumento delle temperature, specialmente sui rilievi.Giovedì 9 gennaio 2025Tempo previsto: nel primo mattino sull’intera regione cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli/moderate a carattere sparso su tutti i settori; quota neve compresa sui 1.