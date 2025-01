Sport.periodicodaily.com - Napoli-Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare il primato, ma i gialloblu stanno bene e sognano di ripetersi dopo la vittoria dell’andata. Naoli-si giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.: CO.E ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno consentito di volare al primo posto in classifica in attesa dei recuperi di Atalanta ed Inter che inseguono. La squadra di Conte si prepara ad affrontare un avversario comodo sulla carta, ma capace di all’andata di infliggere una sonora sconfitta.Gli scaligeri stanno cercando di trovare continuità, cosa che nelle ultime due gare è riuscita grazie ai 4 punti conquistati contro Bologna ed Udinese.