Oasport.it - Mattia Casse: “Vado avanti finché non ho paura. La pista dei Mondiali mi piace, non mi pongo limiti dopo il 2026”

Leggi su Oasport.it

si è reso protagonista di un fantastico avvio di stagione, vincendo il superG della Val Gardena (prima affermazione in carriera in Coppa del Mondo) e poi accarezzando il successo nella discesa libera di Bormio, dove un errore nella parte conclusiva l’ha costretto ai piedi del podio. Il quasi 35enne (spegnerà le candeline il prossimo 19 febbraio) ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche e agonistiche, lasciandosi alle spalle i tanti infortuni che hanno minato la sua carriera e ora guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti.L’azzurro è atteso dalle grandi Classiche di Wengen e Kitzbuehel prima deidi Saalbach, dove punterà alle medaglie. Il nostro portacolori non si pone, è entrato in una nuova dimensione e ha tutte le carte in regola per continuare ad ambire a grandi traguardi nel prossimo futuro.