Liberoquotidiano.it - "Lei bellissima, ma bisogna proprie essere dei...": Affari Tuoi, Roberta fa impazzire tutti dopo la puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adva in scena la serata sfortunata didalla Sardegna. La sua partita nelladi questa sera, giovedì 9 gennaio, va detto, non è mai decollata. In un primo momento è riuscita a far fuori una buona parte dei pacchi blu davanti agli occhi stupiti di Stefano De Martino. Poi però qualcosa è andato nel verso storto. Infatti diverse offerte sono state rifiutate, alcune pesantissime, una su tutte quella da 40.000 euro. A questo punto però la concorrente ha cominciato a farsi tentare dai cambi. E sul finale di partita infatti è il cambio che inguaia definitivamente. Molla il pacco dove aveva 15.000 euro e pesca quello da 500 euro. Un vero e proprio disastro. E così subitoè scoppiato l'inferno su X: "Cioè questa dice che il suo numero fortunato è il 5???ma non lo ha cambiato x ben 4 volte che gli è stato offerto il cambio???maproprio idioti x fare certe s.