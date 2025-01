Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona è migliorata nella mentalità: "La partita di Ascoli ha segnato la svolta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Impegnato con il calciomercato dei professionisti per capire se ci sia qualche occasione da sfruttare in chiave under – un 2006 – e ripresosi dalla forma febbrile che gli ha impedito di essere a Isernia, il ds dorico Pietro Tamai ha rivisto lae parla molto bene della "sua" Ancona all’ottavo risultato utile consecutivo. Mettendola in guardia, però, dal prossimo derby con la Fermana. "La squadra non s’è espressa bene nei primi 10-15 minuti, sembrava un po’ arrugginita. Poi però ha preso il pallino in mano e non c’è stata. Per le occasioni che abbiamo creato il divario avrebbe potuto essere anche maggiore, abbiamo giocato il nostro calcio, anche più convinti mentalmente. Ho visto un’Ancona convinta dei propri mezzi". Dov’è maturata questa squadra, nei mesi? "testa,convinzione, grazie anche ai risultati che sono arrivati.