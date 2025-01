Ilfogliettone.it - Giallo su un post di Sonia Bruganelli: un messaggio cryptico prima dell’addio di Bonolis a Presta

Leggi su Ilfogliettone.it

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso ieri sera da unenigmatico condiviso danelle sue storie di Instagram, poche oredell’annuncio ufficiale di Paolocirca la fine del suo rapporto professionale con l’agente Lucio, suo compagno di vita e lavoro da oltre tre decenni.Ilin questione riportava una citazione di un autore anonimo: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”. Questa frase ha immediatamente catturato l’attenzione di molti, che hanno visto in queste parole un chiaro riferimento alla recente rottura tra.Non è chiaro se ilfosse intenzionalmente collegato agli eventi successivi, ma il tempismo ha alimentato speculazioni e discussioni sia tra gli addetti ai lavori che tra i fan.