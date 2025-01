È Helena assurdo Grande Fratello bufera dopo il clamoroso errore | la scoperta del pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

La ventunesima puntata delè stata carica di emozioni e colpi di scena. Durante la serata, il reality show ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti diPrestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi a causa dei comportamenti inappropriati mostrati nel corso della settimana. Le tre concorrenti sono state automaticamente inserite nella lista dei nominati.l’annuncio di Alfonso Signorini, Jessica ha scelto di non accettare questa decisione e ha lasciato definitivamente la Casa più famosa d’Italia. Di conseguenza,e Ilaria si confronteranno con gli altri concorrenti in nomination al termine della puntata. Per concludere, nessun concorrente è stato eliminato, poiché il televoto della settimana precedente era stato annullato a causa delle liti della scorsa settimana tra Ilaria ede Jessica e, quella in cui la modella brasiliana ha lanciato un bollitore in preda a una furia causata dalle continue provocazioni della cantante.