Cina: scienziati lavorano a prima bandiera in grado di sventolare su Luna

Pechino, 09 gen – (AgenziaXinhua) – Glicinesi stanno esplorando quanto sia fattibile un’idea proposta dagli studenti delle scuole elementari: creare unache possasullasenza aria. Presso il Deep Space Exploration Laboratory (DSEL), ricercatori di Pechino e della provincia orientale dell’Anhui stanno collaborando per sviluppare un carico utile per la missione Chang’e-7, ispirato dalla creativita’ degli studenti di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ha riferito ieri la CCTV. Questo carico utile, un progetto di divulgazione scientifica, accompagnera’ la sonda Chang’e-7 al polo sudre, con l’obiettivo di utilizzare le interazioni del campo elettromagnetico per far sembrare che lasventoli sulla, ha dichiarato Zhang Tianzhu, vice direttore dell’Istituto di ricerca sulle tecnologie future del DSEL.