Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, il racconto dell’arresto e della prigionia: “Stavo lavorando e ho sentito bussare. Sono tornata a ridere solo quando ho visto il cielo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A sole 24 ore dal suo rientro in Italia,torna a registrare il podcast “Stories” prodotto da Chora Media. Durante una lunga intervista con Mario Calabresi, arrivato questa mattina a casagiornalista con un mazzo di fiori, la giornalista ha risposto alle domande, iniziando da un quesito apparentemente semplice: “Come stai?”. La giornalista ha risposto di stare bene ma di sentirsi ancora confusa e da qui ha iniziato a raccontare i suoi 20 giorni di. “riuscita adue volte: la primahoil, anche se c’erano telecamere e filo spinato” ha raccontato. “E poi – ha aggiunto ripercorrendo i giorni òc’era un uccellino che faceva un verso buffo. Il silenzio è un nemico in quel contesto. Ho riso. Poi un’altra volta” per una “incomprensione con una guardia donna,” continua.