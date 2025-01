Cityrumors.it - California devastata dagli incendi: disastro grave a Los Angeles. Bruciate le ville a Hollywood | Cinque morti e 130mila evacuati

Leggi su Cityrumors.it

Allarme in, glinon si placano e i pompieri non riescono a contenere le fiamme. Il punto della situazioneLabrucia e, per quanto i pompieri siano al lavoro ormai da ore ininterrottamente, sembra che al momento le fiamme stiano avendo la meglio su ogni fronte: a causa dei forti venti, i roghi in soli 7 ore sono letteralmente raddoppiati e con buona certezza si può dire che al momento siano stati arsi già 6mila ettari di terreno, tra Santa Monica e Malibù. L’o che sta devastando l’area sta colpendo una zona dove le case sono particolarmente costose: qui, tra gli altri, ci vivono anche Tom Hanks, Bradley Cooper e Paris Hilton.a Losle(cityrumors.