Iodonna.it - Avete mai provato il fard fucsia viola o lilla? Saranno una delle tendenze trucco più forti del 2025. Ma come si scelgono? I consigli

Leggi su Iodonna.it

Il blush rosa, ma anche, sarà unapiùdel. A confermarlo non sono solo le celeb – da Vanessa Hudgens a Kylie Jenner – e le sfilate. Ma anche Pinterest con il suo annuale Report. Sul famoso social network di condivisione fotografica, infatti, le ricerche a tema “make up con blush” sono in aumento del 30%. Del resto,specifica lo stesso documento, l’effetto “aura” nel make up, piace in modo particolare a Gen Z e Baby Boomer. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola ilda “gangster movie” X Leggi anche › Blush Tattoo: il trend del farsi tatuare ilsulle guance › Pumpkin spice blush: la tendenza make up “speziato” virale su TikTok › Le basi dell’autunno 2024: i nuovi fondotinta, blush, BB cream (eusarli) Blush rosa, a chi sta beneC’è rosa e rosa,: dal lavanda al, dalorchidea passando per il sangria, il magenta, il